Осло, 6 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Во время дебатов в парламенте Норвегии премьер-министр страны Эрна Сульберг играла на своем смартфоне в популярную компьютерную игру Pokemon Go, сообщает 6 октября CNA.

Nordiske Mediedager Эрна Сульберг (справа)

Премьер-министр Сульберг играла в игру дополненной реальности на своем смартфоне, в то время как лидер Либеральной партии Норвегии Трине Скай Гранде выступала перед парламентом. Фотография играющего премьер-министра попала в СМИ.

Ранее СМИ сообщали, что премьер-министр Сульберг является поклонницей игры Pokemon Go и использовала для этой игры и свободную минуту во время ее официального визита в Словакию. Теперь оказалось, что игра овладела сознанием главы правительства и во время его участия в ответственном мероприятии.