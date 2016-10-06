Москва, 6 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Уроженку Китая, 30-летнюю женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, госпитализировали после удара турникетом в живот на станции метро Лубянка (Сокольническая линия, Москва), передаёт телеканал «360».

pregnant.jpgpixelarcade.me Беременная

Травму китаянка получила утром 6 октября. Её госпитализировали с угрозой для здоровья.

В настоящее время женщина находится под наблюдением специалистов. Ребёнка она должна родить через две недели.