Беременная китаянка госпитализирована с угрозой здоровью после ЧП в метро
Москва, 6 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Уроженку Китая, 30-летнюю женщину, находящуюся на девятом месяце беременности, госпитализировали после удара турникетом в живот на станции метро Лубянка (Сокольническая линия, Москва), передаёт телеканал «360».
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Беременная
Травму китаянка получила утром 6 октября. Её госпитализировали с угрозой для здоровья.
В настоящее время женщина находится под наблюдением специалистов. Ребёнка она должна родить через две недели.