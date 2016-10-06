Москва, 6 октября, 2016, 12:01 — ИА Регнум. Мировые цены на нефть продолжают свой рост. Еще немного и котировки поставят под вопрос пробой линии сопротивления, которая соединяет пики августа и октября 2015 года с пиками 2016 года, считает аналитик ТелеТрейд Анастасия Игнатенко.

Mapya Нефть

«За временной промежуток длинною в год, это четвертая попытка подъема котировок к этому рубежу. За пределами данной линии сопротивления нефти откроется свободный горизонт для дальнейшего роста. А поспособствовать развитию такого сценария могут очередные переговоры по ней. Так, стало известно, что страны ОПЕК и Россия проведут неформальную встречу в Стамбуле 9−13 октября, там пройдет Энергетический конгресс», — пояснила Игнатенко.

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«С апреля котировки упрочили свое положение, закрепившись в районе 44−50$ за баррель. Сейчас очередная атака на уровни 52$ за баррель по Brent и 50$ за баррель по WTI. Но почти не верится, что нефть может перейти в более высокий ценовой диапазон», — отметила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 6 октября, мировые цены на нефть корректируются вниз после сильного роста накануне на данных от Минэнерго США о снижении запасов сырья в стране. По состоянию на 06:57 мск стоимость декабрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,66% — до $51,52 за баррель, а ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI — на 0,68%, до $49,49.