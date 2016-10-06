Москва, 6 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В МВД России завершена подготовка законопроекта, касающегося изменения правил перевозки детей в салоне автомобиля. Поправки могут войти в проект изменений в Правилах дорожного движения, который вступит в силу 1 января 2017 года, сообщает издание «Дейли-Мотор».

huffingtonpost.co.uk Дети в автомобиле

По предварительной информации, имеющейся в распоряжении издания, перевозка детей старше 7 лет будет возможна без использования специального фиксирующего кресла, однако лишь в том случае, если ребенок будет находиться на заднем сидении. Кресло для детей младше 7 лет должно будет соответствовать росту и весу ребенка.

Также по новым правилам водителям запретят пользоваться любыми другими, кроме детского кресла, удерживающими устройствами для перевозки детей. Все приспособления показали свою неэффективность для уменьшения риска травм детей при ДТП.

За нарушение новых правил будет полагаться штраф размером 3 тыс. рублей. В случае оставления ребенка в автомобиле без присмотра будет предусмотрен штраф в 500 руб.