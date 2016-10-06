Москва, 6 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. В Госдуме 10 октября состоятся парламентские слушания по основным направлениям налоговой, бюджетной и таможенно-тарифной политики, с основным докладом выступит глава Минфина Антон Силуанов. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил глава комитета Госдуме по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы будем обсуждать основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики. По закону о парламентском контроле это право парламента — предварительно рассматривать эти основополагающие документы, как и госпрограммы, это наша форма парламентского контроля», — отметил он. По словам Макарова, с основными докладами выступят глава Минфина Антон Силуанов, глава Счетной палаты Татьяна Голикова, глава ФНС Михаил Мишустин, представители Минэкономразвития и ведущие эксперты бизнес-объединений.

«Все эти документы — стратегия «трехлетки», и правительство, которое будет рассматривать проект бюджета, безусловно, должно получить наши рекомендации, как мы видим эти основные направления, и что, мы считаем, в них должно быть скорректировано», — сказал Макаров.