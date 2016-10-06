Москва, 6 октября, 2016, 11:47 — ИА Регнум. В аэропорт «Внуково» сотрудники полиции задержали пассажира, который, опаздывая на самолет, сообщил о его минировании, говорится в сообщении пресс-службе Управления на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу.

Цитата из к/ф «Байки Митяя». реж Алексей Кирющенко. 2002. Украина Серега

По данным полиции, мужчина, опоздавший на рейс из Москвы в Минск, заявил о минировании самолета на стойке регистрации. В это время самолет уже взлетел.

Полиция задержала гражданина Белоруссии, он был доставлен в отдел транспортной полиции для разбирательства. По данным телеканала Life, этим пассажиром оказался известный рэп-исполнитель Сергей Пархоменко («Серёга») — автор песен «Черный бумер», «Возле дома твоего» и других хитов.

Представители певца сообщили, что артист должен был вылететь из России в Белоруссию около 10:00 мск, других сообщений от него не поступало.