Омск, 6 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. В Омской области жители четырех районов жалуются на отсутствие отопления в домах. В облправительстве ИА REGNUM сообщили, что такая ситуация в начале отопительного сезона сложилась из-за задолженности перед поставщиками энергоресурсов.

omskportal.ru Совещание по прохождению отопительного сезона

5 октября губернатор Омской области Виктор Назаров провел совещание с главами Кормиловского, Нововаршавского, Омского, Русско-Полянского районов. В ходе заседания выяснилось, что «ситуация в каждом из районов разная». Например, в Нововаршавском районе не запущено пять котельных МУП «Коммунальник». Не решен вопрос по задолженности за потребленный ранее природный газ, электроэнергию. В Русско-Полянском районе не работает 17 котельных. Уголь завезен, но из-за непогашенной задолженности теплоснабжающих организаций не заключены договоры на поставку электроэнергии, природного газа. Газовые котельные имеют возможность работать на резервном топливе. Также возникли проблемы с подключением котельных в Кормиловском и Омском муниципальном районах.

«Мне поступают жалобы от граждан по поводу отсутствия тепла в домах. Согласно 131-му федеральному закону «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», глава района обязан обеспечить гражданам нормальные условия для проживания. У вас было время, чтобы погасить долги, заключить необходимые договоры, не допустить того, чтобы сложилась данная ситуация», — заявил Виктор Назаров.

Главам районов он поручил принять необходимые меры до пятницы, 7 октября.

Как сообщила ИА REGNUM пресс-секретарь губернатора Омской области Юлия Соколенко, всего в этих четырех районах проживает около 170 тысяч человек. Примерно 10 тысяч из них пока остаются без отопления. В свою очередь, большинство из этих 10 тысяч человек проживает в Омском районе.

Между тем температура воздуха в октябре продолжает быстро понижаться. В областной столице сегодня выпал первый снег. По данным синоптиков, в первой декаде октября температура воздуха ночью будет колебаться от +3…-2° до −1…−6°. Как сообщили ИА REGNUM в Обь-Иртышском УГМС, по предварительному прогнозу, во второй декаде октября температурные колебания в Омской области сохранятся — ночью от +1…+6° до −4…−9°, днем от +5…+10° до −2…+3°.