Вена, 6 октября, 2016, 11:46 — ИА Регнум. Посол Анджей Каспршик — личный представитель действующего председателя ОБСЕ, 5 октября провёл мониторинг на линии соприкосновения в Карабахе в соответствии со своим мандатом. Мониторинг состоялся через шесть месяцев после начала военных действий в начале апреля.

osce.org Анджей Каспршик

По итогам мониторинга Каспршик заявил: «Как обычно, стороны представили информацию о ситуации на линии соприкосновения, в том числе о нарушених режима прекращения огня, зарегистрированных после предыдущего мониторинга. Эта информация передана членам Минской группы, сопредседателям и действующему председателю ОБСЕ».

По мнению дипломата, слова которого цитирует официальный сайт ОБСЕ, в средствах массовой информации иногда утверждают, что его офис не регистрирует нарушения режима прекращения огня или не указывает ответственную сторону.

«Возможно, они имеют в виду тот факт, что нарушений режима прекращения огня не происходило во время осуществления мониторинга, в то время, когда сотрудники находились на открытых позициях на линии фронта. Мы всегда регистрируем нарушения режима прекращения огня, когда они происходят в нашем присутствии. В противном случае мы полагаемся на информацию, предоставленную местными командирами. Я хотел бы подчеркнуть, что мы не имеем мандата для проведения расследований инцидентов», — сказал Каспршик.

По его словам, в течение шести месяцев после апрельских столкновений сопредседатели Минской группы неустанно работали над стабилизацией ситуации и продвижением переговоров, а информация, представленная по итогам мониторинга, является неотъемлемой частью этого процесса. «Эти усилия продолжаются», — подытожил Анджей Каспршик.

Как сообщалось ранее, согласно достигнутой с властями Нагорно-Карабахской Республики договоренности, миссия ОБСЕ 5 октября провела плановый мониторинг линии соприкосновения вооруженных сил Нагорного Карабаха и Азербайджана южнее села Гюлистан Шаумянского района.

С позиций Армии обороны НКР мониторинг осуществили полевой помощник личного представителя действующего председателя ОБСЕ Генадие Петрика (Молдова), личный помощник ЛПДП ОБСЕ Саймон Тиллер (Великобритания) и представитель Председательства ОБСЕ, сотрудник министерства иностранных дел Германии Клаус Келлер.

С противоположной стороны линии соприкосновения мониторинг осуществили личный представитель действующего председателя ОБСЕ посол Анджей Каспршик, его полевой помощник Христо Христов (Болгария) и сотрудник офиса ЛПДП ОБСЕ Петер Сведберг (Швеция).

Мониторинг прошел в соответствии с намеченным графиком. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Миссию наблюдения с карабахской стороны сопровождали представители министерства иностранных дел и министерства обороны НКР.

Официальный Ереван уже не раз заявлял, что прогресса в переговорном процессе не наблюдается из-за деструктивной позиции Азербайджана, который отказывается выполнять соглашения, которые были достигнуты между президентами Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге.

В частности, речь идёт о расширении мониторинговой группы ОБСЕ, о создании механизмов расследования приграничных инцидентов, продолжении переговоров по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку фактически отверг идею внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов. Президент Азербайджана 26 июня заявил, что на данном этапе в этом нет надобности.

Заявление Анджея Каспршика о том, что его офис не имеет мандата для проведения расследований инцидентов, подтверждает отказ Баку от намерения выполнять венские договорённости.