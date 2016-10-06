Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 11:44 — ИА Регнум. Руководство футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) в ходе зимнего трансферного окна планирует укрепить сразу несколько позиций, сообщает Bobsoccer со ссылкой на свой источник.

Логотип «Зенита»

«Клуб беспрерывно работает на трансферном рынке, — говорится в сообщении. — Понимание сути вопроса — когда и какие позиции необходимо усиливать — у клуба есть».

По информации источника, «Зенит» намерен приобрести игроков на позиции вратаря, центрального защитника и нападающего. Кроме того, клуб из Санкт-Петербурга возобновит переговоры с хавбеком из Латинской Америки, имя которого не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после девяти матчей чемпионата России санкт-петербургский «Зенит» пока занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 19 очков. Московский «Спартак», также набравший 19 баллов, находится на первой позиции.

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