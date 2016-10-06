Дамаск, 6 октября, 2016, 11:42 — ИА Регнум. В результате взрыва на турецко-сирийской границе погибли 25 членов отряда, поддерживаемого Турцией, еще несколько десятков человек получили ранения, сообщает 6 октября Reuters.

1stvc.net Взрыв

Взрыв произошел на сирийской территории в районе Атмех к западу от Алеппо. Большинство погибших входили в отряд под названием Failaq al-Sham.

Турция поддерживает наступление Failaq al-Sham против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в рамках военной операции «Щит Евфрата».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Вооруженные силы Турции приступили к проведению военной операции «Щит Евфрата» утром 24 августа: колонны военной техники этой страны пересекли границу с Сирией.

Цель операции — очищение приграничных территорий от боевиков группировки ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и остановка продвижения курдских вооруженных группировок.