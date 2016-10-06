Калуга, 6 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум.



Пресс-служба правительства Калужской области Во дворе Гостиных рядов Калуги отметили День учителя

Впервые на открытой площадке — во дворе Гостиных рядов 5 октября состоялись торжества по случаю Дня учителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги.

В адрес педагогов прозвучало много теплых слов, к поздравлениям присоединились руководители города.

«От имени депутатов городской Думы поздравляю вас с профессиональным праздником! — обратился к собравшимся глава городского самоуправления Александр Иванов, — калужские педагоги — это наша гордость, они неоднократно становились финалистами и победителями самых престижных Всероссийских конкурсов. И сегодня в число пятисот лучших школ России вошли две калужские школы — гимназия № 24 и школа № 46. Центр дополнительного образования «Созвездие» признан лучшим учреждением дополнительного образования Калужской области. Власти города и области со своей стороны оказывают образовательной сфере всемерную поддержку: по инициативе депутатов городской Думы в этом году были выделены средства на ремонт детских садов, в результате некоторые детские сады заметно преобразились, началось строительство новых школ в микрорайонах города, укрепляется материально-техническая база образовательных учреждений. Хочу выразить особую благодарность всем учителям, воспитателям и педагогам дополнительного образования за преданность профессии, мудрость, готовность распахнуть свою душу для каждого ребенка. Спасибо вам, уважаемые педагоги, за вашу сложную и ответственную работу, внимание и доброту! От всего сердца желаю вам благополучия, крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов в вашей благородной профессии!».

Александр Иванов вручил учителям Почётные грамоты. Для педагогов была подготовлена концертная программа, изюминкой которой стало выступление сводного хора директоров калужских школ с песней о последнем звонке.