Дно, Псковская область, 6 октября, 2016, 11:39 — ИА Регнум. В городе Дно Псковской области 5 октября состоялась церемония открытия бюста Александра Пушкина. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации региона, это подарок районному центру от Российского военно-исторического общества (РВИО).

pskov.ru Бюст Александра Пушкина в Дно Псковской области

Прежний памятник поэту в сквере города Дно находится в плачевном состоянии. По решению руководства РВИО, вместо полуразрушенного памятника был установлен новый. Автором бюста из литьевого гранита стал скульптор Денис Стритович.

На открытии бюста власти выразили надежду, что сквер станет центром притяжения для всех изучающих творчество великого поэта.

Напомним, ранее в этом же парке райцентра уже устанавливались памятники поэту: в 1960-м и в 2003 году. Прежний памятник Пушкину демонтировали в сентябре нынешнего года.