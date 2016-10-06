Калининград, 6 октября, 2016, 11:49 — ИА Регнум. Наилучшая безопасность между Польшей и Россией — это климат доверия, а не стена. Такое мнение сегодня, 6 октября, журналистам высказала глава агентства по международным связям Калининградской области Алла Иванова, комментируя прошедший накануне в Ольштыне российско-польский совет по сотрудничеству.

ИА REGNUM Участники российско-польского совета — калининградский министр Алла Иванова и генконсул России в Гданьске Александр Карачевцев

По словам калининградского министра, на совещании шла речь и о местном приграничном передвижении (МПП), отменённом три месяца назад Варшавой.

«Нам было важно озвучить, что калининградцы по-прежнему считают, что соглашение работало, формат нас устраивал, и устраивал обе стороны, о чём по итогам прошлого совета есть запись в протоколе, — продолжила Иванова. — Мы констатировали увеличение числа контактов, что существенно упростился режим получения этого документа и облегчён режим пересечения границы для людей с карточками МПП. Кроме того, мы оставили запись в протоколе, что у российской стороны нет информации о существенных нарушениях режима МПП».

«Мы высказали удивление этим решением (мораторием на МПП — ИА REGNUM ) и сожаление, что это решение не отменено», — сказала Алла Иванова.

По словам министра, выступивший с польской стороны Варминьско-Мазурский воевода Артур Хоецкий объяснил отмену МПП «соображениями безопасности». «На что мы сказали, что уважаем такое решение, потому что у каждого государства свои представления о безопасности, однако остаёмся при своём мнении, что наилучшая безопасность — это климат доверия, а не стена».

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что в этом году российско-польский совет ждало два новшества. Во-первых, он прошёл без сопредседателей, во-вторых, было запрещено присутствие прессы. Оба нововведения инициировала польская сторона. За неделю до начала мероприятия польская сторона уведомила российский МИД, что у сопредседателя совета — замглавы МВД Польши Якуба Скибы — возникли срочные дела в день проведения форума.

«Соответственно, российская сторона предприняла паритетное решение, и российский сопредседатель (врио губернатора Калининградской области Евгений Зиничев. — ИА REGNUM ) также не прибыл на совет, — рассказала Алла Иванова. — Несмотря на отсутствие сопредседателей, российско-польский совет состоялся».

Говоря же о причинах закрытого характера совета для прессы, Иванова озвучила «личные ощущения»: «Возможно, это было сделано также из соображений безопасности, чтобы уж до конца держать лицо».