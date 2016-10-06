Обнинск, Калужская область, 6 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум.



admoblkaluga.ru На международной научно-технической конференции в Обнинске

Создать отдельное направление по поддержке экспорта высокотехнологичной продукции и в частности композитов предложил в рамах XXI Международной научно-технической конференции в Обнинске министр экономического развития Калужской области Дмитрия Разумовского, сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM.

По словам министра, в калужском регионе принята подпрограмма, в задачах которой — значительное увеличение к 2020 году объема производства композитов. В настоящее время в этой сфере, помимо Обнинского научно производственного предприятия «Технология» им. А.Г. Ромашина, работают еще 10 предприятий, которые объединены в кластер авиационно-космических технологий, полимерных материалов и конструкций.

«Спрос на композиты растет. За прошлый год калужский кластер произвел продукции на 3,8 млрд. рублей, что почти на миллиард больше, чем годом ранее», — подчеркнул Дмитрий Разумовский.

Участники конференции обсудили вопросы современного развития производства изделий из композитов, стекла и керамики, а также реализации научных исследований, проблемы их финансирования и коммерциализации.