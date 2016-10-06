Москва, 6 октября, 2016, 11:35 — ИА Регнум. В течение первого осеннего месяца продажи автомобилей Kia в России превысили 13 тыс. единиц. Марка вновь стала самой популярной среди зарубежных брендов, сообщает «Автостат».

Пресс-служба KIA KIA Rio

В сентябре дилеры Kia в РФ реализовали 13 398 автомобилей, что на 16,8% меньше по сравнению с 2015 годом. За девять месяцев 2016 года в России продано 106 708 единиц Kiа, что составляет 10,4% от объема рынка иностранных брендов.

Самой популярной моделью у российских покупателей остаются седаны и хэтчбеки Kia Rio. В сентябре было продано 8014 таких автомобилей. На втором месте среди моделей бренда — обновленный кроссовер Sportage, проданный в количестве 1871 шт. Третью позицию занял Kia cee’d, его приобрели 1147 человек.