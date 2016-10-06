Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 11:59 — ИА Регнум. В спортивном комплексе «Юбилейный» в Санкт-Петербурге вечером 6 октября состоится концерт «25 лет тишины», посвященный памяти поэта, композитора и исполнителя Игоря Талькова, убитого в этом же здании ровно 25 лет назад, 6 октября 1991 года, в ожидании выхода на сцену сборного концерта эстрадных артистов. За убийство музыканта, ставшее в то время сильнейшим шоком не только для его поклонников, но и для многих граждан страны, до сих пор по закону никто не ответил.

Игорь Тальков

Как сообщается в анонсе сегодняшнего концерта, «на сцену выйдут популярные российские артисты, чтобы исполнить лучшие песни певца и поделиться со зрителями своими воспоминаниями о нем». В концерте, который начнется в 19:00, также примет участие сын музыканта — Игорь Тальков-младший.

Традиционно в день гибели Игоря Талькова у главного входа в «Юбилейный», рядом с установленной там мемориальной доской, собираются петербуржцы, чтобы почтить память певца. Частью памятной церемонии становится лития об упокоении души Игоря Талькова. С утра и весь день поклонники творчества певца несут цветы к мемориальной доске.

Помимо скорбной годовщины гибели Талькова, в этом году, 4 ноября, будет отмечаться 60-летие со дня его рождения.

Игорь Тальков родился 4 ноября 1956 года в деревне Грецовка Щёкинского района Тульской области. В Щёкино прошли его детские и юношеские годы, там же он учился музыке. Отслужив в армии, вернулся в Щёкино, а затем работал бас-гитаристом и вокалистом в различных музыкальных коллективах. С 1976 года Тальков начал выступать на профессиональной сцене.

Всесоюзную известность Талькову принесло исполнение песни Давида Тухманова «Чистые пруды», с которой в 1987 году он участвовал в телепередаче «Песня года». Однако настоящая популярность и любовь зрителей пришла к нему в конце 80-х — начале 90-х годов, когда певец получил возможность исполнять на концертах и в телевыступлениях свои песни яркого гражданского содержания — «Я вернусь», «Россия», «Бывший подъесаул», «Господа демократы», «Метаморфозы», «Господин президент» и другие.

Игорь Тальков был убит выстрелом в сердце между 16:00 и 16:30 6 октября 1991 года за кулисами Дворца спорта «Юбилейный». Обстоятельства его гибели до конца не были выяснены. По наиболее распространенной версии, трагедия стала следствием конфликта между Тальковым и его окружением с одной стороны, и другом певицы Азизы, кикбоксером Игорем Малаховым. Конфликт якобы возник из-за очередности выступления на сборном концерте. В ходе конфликта Тальков применил газовый пистолет, а Малахов сделал несколько выстрелов из боевого оружия. Однако смертельным, по версии проведенного следствия, стал выстрел из этого же оружия, которое в ходе конфликта оказалось в руках концертного директора Талькова Валерия Шляфмана.

Шляфману заочно было предъявлено обвинение по статье 106 Уголовного кодекса РСФСР — убийство по неосторожности. 6 июня 1992 года прокуратурой Санкт-Петербурга дело было приостановлено в связи с тем, что подозреваемый скрылся от следственных органов в Израиле.

В 1997 году по инициативе Генпрокуратуры РФ материалы уголовного дела были переведены на английский язык и отправлены в министерство юстиции Израиля. Однако в Израиле не нашли оснований для привлечения Шляфмана к ответственности. Сам он категорически отрицает свою причастность к убийству, указывая на Малахова. Орудие убийства — предположительно, револьвер «Наган» — так и не было найдено.

Игорь Тальков похоронен в Москве на Ваганьковском кладбище.