Калуга, 6 октября, 2016, 11:33 — ИА Регнум.



oez.kaluga.ru ОЭЗ «Калуга»

Строительство новых предприятий: по выпуску обоев на флизелиновой основе, стеклянной тары для фармацевтической продукции, а также дозаторов для косметической промышленности и упаковки для жидких моющих средств планируется на площадках особой экономической зоны «Калуга», сообщает 6 октября корреспондент ИА REGNUM по информации директора управляющей компании калужской Евгения Веселкова

По его словам, общий объем инвестиций потенциальных резидентов должен составить 6,5 млрд. рублей. Все проекты проходят по программе импортозамещения, экологичны и составляют высокий экспортный потенциал. В рамках реализации проектов будет создано более 400 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, в особой экономической зоне «Калуга» уже девять резидентов. Площадь ОЭЗ — 1042 га. На территории экономической зоны действуют региональные преимущества, касающиеся доступа к инженерной, транспортной и деловой инфраструктуре, а также федеральные налоговые льготы и таможенные преференции. Так, в декабре 2015 года трем компаниям был присвоен статус резидентов ОЭЗ «Калуга». Совокупный объем инвестиций по проектам — 4,7 млрд рублей. В мае 2016 года к числу резидентов ОЭЗ присоединились две российские и одна итальянская компания с общим объёмом инвестиций порядка 766 млн рублей. Ещё ООО «Агро-Инвест» реализует здесь проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей. Также управляющей компании ОЭЗ «Калуга уже подписано с различными фирмами еще 12 соглашений о намерениях.