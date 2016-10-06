Оренбург, 6 октября, 2016, 11:30 — ИА Регнум. В Оренбургской области 6 октября Федерация профсоюзов региона выступила с инициативой создания внутриобластной кооперации учреждений оздоровления работников, передает корреспондент ИА REGNUM.

Илья Машков. Дюльбер. Санаторий Красные Зори. 1920-е

«Мы заинтересованы в льготном оздоровлении на региональном уровне и для этого используем возможности совей социальной программы «Профдисконт». Предъявив дисконтную карту, сегодня члены профсоюза получают скидки на путевки я ряде местных санаториев», — отметил на собрании областного актива профсоюза председатель ФПО Ярослав Чирков и добавил, что список санаториев в ближайшее время должен пополниться.

Лидер оренбургского профсоюза подчеркнул, что на местном уровне требуется поддержка правительства области, депутатского корпуса Заксобрания по принятию закона об оздоровлении работников в Оренбуржье.

Стоит отметить, в Оренбуржье по результатам профилактических осмотров работников, занятых во вредных условиях по основным видам заболеваний около 15 тыс. человек нуждаются в санаторно-курортном лечении и оздоровлении. В настоящее время в регионе нет единого мнению по решению этого вопроса.

Отдельные предприятия, такие как Гайский ГОК, Медногорский медносерный комбинат, «Оренбургэнерго», «Газпромдобыча Оренбург» и ряд других, проводят оздоровление своих работников за свой счет. Но не каждый работодатель, особенно в бюджетной сфере, в одиночку может осилить такую нагрузку.

Также Чирков затронул тему вакцинации и медосмотров. С его точки зрения, работодатели должны задуматься над выгодой для себя проведения вакцинации работников против гриппа: «День нетрудоспособности стоит около 600 рублей, так выгоднее сделать прививку, чем отправлять работника на больничный, который длиться минимум три дня».

На собрании профсоюзного актива прозвучала и тема низкого охвата медосмотрами работников. Ярослав Чирков отметил, что с начала года в регионе из 45 несчастных случаев на производстве 27 фактов не связаны с производством, то есть смерть наступила из-за общего заболевания. Он предположил, что причиной тому может быть низкий охват профосмотрами или некачественное их проведение.