Владивосток, 6 октября, 2016, 11:41 — ИА Регнум. Инвестиционная привлекательность Приморского края не сдвинется с нулевой позиции, пока не будут сформулированы цели. В беседе с корреспондентом ИА REGNUM руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ Максим Кривелевич заявил, что на сегодняшний день никто не объяснил, в чём состоит опережающее социально-экономическое развитие, и кого мы вообще пытаемся опередить.

Владимир КОБЗАРЬ Владивосток — один из крупнейших городов Приморского региона

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«Современные деньги — это плата за доверие. Когда вы хотите привлечь больше денег, вы должны показать, что вам есть смысл доверять. Деньги обеспечиваются доверием, деньги идут вслед за доверием. Для того чтобы региону доверяли, необходимо соблюдение двух условий: объективная более высокая норма доходности в регионе и имидж человека, с кем вы ведёте переговоры. Есть масса знаменитых афоризмов у известных финансистов: от Генриха Форда до Бориса Березовского. Форд говорил о том, что заберите мои заводы, оставьте моих людей, и я всё восстановлю. Березовский говорил: «Приватизировать завод и купить директора». По сути, какими бы разными не были эти люди, мысли об одном и том же. Вы ведёте переговоры с конкретным человеком, и этот конкретный человек для вас порождает или не порождает стабильность, которая необходима для ваших инвестиций», — считает эксперт.

Между тем у экономиста нет на сегодняшний день ощущения, что последние события, связанные с задержанием мэра Владивостока Игоря Пушкарёва, с итогами сентябрьских выборов, с другими наблюдаемыми проявлениями доверия, складываются для Приморского края не очень положительно.

«С одной стороны, мы имеем отсутствие внятной концепции развития территории, её функционирования, — подчеркнул Максим Кривелевич. — Мы всё-таки что? Мы инновационный центр? Но тогда хотелось бы конкретики, а не постоянного закапывания денег в ничто. Мы офшор? Но тогда тоже хотелось бы понимать, почему мы такой недоделанный офшор?»

«До сих пор никто не сформулировал, в чём состоят цели. В чём цель Свободного порта Владивосток, территорий опережающего социально-экономического развития? Нам так ни разу никто не сказал, кого мы опережаем, нам никто ни разу не сказал, в чём состоит опережающее социально-экономическое развитие. С экономическим развитием более или менее понятно. А социальная эффективность какая? Что такого все эти программы должны сделать для меня, как для жителя Приморского края, я не услышал ни разу. По большому счёту, как житель Приморского края я не очень заинтересован в том, чтобы вокруг меня стали строиться заводы и фабрики: это ущерб экологии, это конкуренция на рынке персонала. Пока что никто не сказал, какая мне польза от всего этого «счастья». Пока никто не занялся формировкой ответа на этот вопрос, значит, инвестиционная привлекательность будет совершенно на нулевом уровне», — убеждён руководитель экспертного сообщества Школы экономики и менеджмента ДВФУ.

Однако поделиться своим целеполаганием Максим Кривелевич не захотел. По его словам, он не является ни жадным человеком, ни скрытным, однако на протяжении 10 лет, пока экономист озвучивает идеи публично, их крадут и деформируют до ужасающего состояния чиновники.

«Я на протяжении 8 лет пишу научные статьи относительно создания биржевого рынка на Дальнем Востоке, но то, в какой форме сейчас нам это преподносят, из моих статей просто взяты пункты, как делать нельзя, и именно это сейчас пытаются воплотить в жизнь. Я очень опасаюсь делиться идеями в таком формате, потому что, попадая в руки людей, которым нужно просто срочно о чём — то отчитаться, которые не способны понять и не имеют желания спросить, идеи деформируются до социально-опасного состояния», — заключил спикер.

В преддверии заседания Госсовета ИА REGNUM и Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов запустил проект «Стань участником Госсовета». Его задача — узнать мнение представителей делового сообщества, экспертов, учёных и чиновников о том, что необходимо сделать для улучшения инвестиционного климата территорий.

Чтобы высказать своё мнение и направить предложения в адрес рабочей группы, необходимо пройти по ссылке http://crreg.ru/anketa.html и заполнить форму, размещённую на сайте нашего агентства, или обратиться в Центр развития регионов и поддержки приоритетных проектов по адресу mail@crreg.ru.