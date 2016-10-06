Москва, 6 октября, 2016, 11:34 — ИА Регнум. 700 тысяч человек получат электронные письма от «Мосробота», а пользователи приложения «Госуслуги» — push-уведомления о ближайшем пункте, где можно сделать прививку от гриппа, сообщает информационный портал Москвы.

Эдвард Дженнер.Доктор Дженнер выполняет свою первую прививку. 1796

«Оповещения «Мосробот» разошлёт двумя способами — по электронной почте и с помощью push-уведомлений из приложения «Госуслуги Москвы». Электронный помощник подберёт ближайший к пользователю прививочный пункт, напомнит, какие документы нужно иметь с собой, и объяснит, как происходит вакцинация», — уточнили в Департаменте информационных технологий Москвы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Москве проводят бесплатную кампанию по вакцинации против сезонного вирусного гриппа. В текущем году впервые решили провести вакцинацию и на станциях метрополитена в передвижных прививочных пунктах. По мнению чиновников, эта акция поможет работающим и москвичам. Прививка будет проводиться вакциной «Гриппол плюс». Перед прививкой каждого пассажира осмотрит врач.

Подробности читайте здесь: Москвичам сделают прививки от гриппа у станций метро