Калуга, 6 октября, 2016, 11:27 — ИА Регнум.



Корзухин Алексей. Девочка. 1877

На чиновниках отдела охраны прав детства администрации города Людиново лежит ответственность за гибель 4-летней девочки от рук ее приемной матери, сообщила 6 октября корреспонденту ИА REGNUM старший помощник прокурора Калужской области Татьяна Проценко.

По ее словам, органы опеки и системы профилактики необоснованно приняли решение о назначении приемной матери опекуном погибшей девочки и ее двух братьев с последующим заключением договора о передаче детей на воспитание в приемную семью. В нарушение закона женщине было выдано свидетельство о прохождении курса подготовки лиц, претендующих на роль приемного родителя, хотя она без уважительных причин, систематически пропускала занятия и не прошла полную программу обучения. Также врачами местной больницы выдано заключение о результатах освидетельствования приемной матери, без наличия выводов о реальном состоянии ее здоровья. Помимо этого установлено, что ребенок длительное время не посещал детский сад, но в образовательной организации даже не пытались установить причины.

По результатам прокурорской проверки, в районный суд направлены исковые заявления о расторжении договоров на передачу в приемную семью двух братьев погибшей девочки. Кроме того, инициирована процедура увольнения с должностей руководителей учреждения, где проходила обучение будущая приемная мать, и заведующей детсада, который посещала девочка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28-летняя жительница калужского города Людиново забила до смерти четырехлетнюю приемную дочь ударами рук и шваброй по голове и телу, а затем вместе с мужем вывезла тело ребенка в лес, где его закопали. Мать-убийца созналась в содеянном и заключена под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.