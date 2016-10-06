Барнаул, 6 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания (АКЗС) VII созыва провели первую сессию. На ней присутствовали 64 из 68 народных избранников. Именно они тайным голосованием избрали сегодня спикера. Им стал депутат пяти созывов Александр Романенко. За его кандидатуру, выдвинутую на днях в ходе партийной конференции «Единой России», проголосовали 57 депутатов.

сайт АКЗС Депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания VII созыва

Новый спикер заявил, что «считает важным строить свою работу на основании профессионализма, здравого смысла и заботе о людях», — цитирует слова Романенко официальный сайт АКЗС.

В части направлений предстоящей работы председательствующий выделил усиление работы с депутатами Государственной думы.

«У нас сложилась уникальная ситуация, когда интересы края в нижней палате Федерального Собрания представляют девять депутатов, четыре из которых избраны по одномандатным округам. Это серьезное представительство, которое мы должны будем использовать в законотворческой работе», — подчеркнул Александр Романенко.

Напомним, выборы в региональный парламент прошли 18 сентября 2016 года в единый день голосования и были признаны состоявшимися при явке 40%. Как и пять лет назад, выборы в АКЗС проводились по смешанной системе: 34 депутата избирали по партийным спискам, а 34 — по одномандатным округам. Но проходной барьер стал меньше: не 7%, а 5%.

В самых ближайших планах депутатов — рассмотрение проекта бюджета Алтайского края. Справятся ли с этой задачей новые депутаты? У Александра Романенко, вероятно, на этот счет существуют сомнения.

«В этом созыве очень много депутатов избрались впервые, но я думаю, что от традиции мы не уйдем. Буквально в ближайшее время мы проведем так называемую учебу депутатов по вопросам бюджетного устройства — на уровне федерации, края и на уровне местного самоуправления. Мы рассмотрим вопросы, связанные с основами бюджетной, налоговой политики в Алтайском крае» — заявил спикер.

Как уже сообщало ИА REGNUM, по итогам прошедших выборов в АКЗС сформировано четыре фракции. Единороссов возглавил секретарь регионального отделения партии, депутат 4-го, 5-го и 6-го созывов краевого парламента Борис Трофимов. Его заместителем был избран член президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» Андрей Осипов, занимавший в шестом созыве должность заместителя председателя АКЗС — председателя комитета по правовой политике.

Руководить фракцией КПРФ в АКЗС будут Мария Прусакова и ее заместитель Максим Талдыкин. Фракцию ЛДПР возглавил Владимир Семенов, но замещать его будут сразу двое: Евгения Боровикова и Павел Рего. Руководить фракцией справедливороссов будет Людмила Суслова, а ее заместителем назначен Владислав Вакаев.

Биографическая справка:

Александр Алексеевич Романенко родился 12 июня 1959 года в г. Горняке Алтайского края. В 1982 г. с отличием окончил Алтайский политехнический институт (специальность — автомобили и автомобильное хозяйство). С 1982 г. по 1984 г. работал линейным механиком, зав. гаражом Павловской межколхозной строительной организации. С 1984 г. по 1988 г. являлся зав. орг. отделом, первым секретарем Павловского районного комитета ВЛКСМ. В 1988 г. избран директором совхоза «Павловский» Павловского района. С 1993 г. по 2004 г. — генеральный директор ЗАО «Колыванское» Павловского района. По итогам 2002, 2003 годов ЗАО «Колыванское» входит в число трехсот лучших с/х предприятий России. С 2000 г. по 2004 г. был депутатом АКСНД третьего созыва — заместителем председателя комитета по агропромышленному комплексу и природопользованию. С 2004 г. — председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике АКСНД, с 2008 г. — председатель комитета по бюджету, налоговой и кредитной политике АКЗС.