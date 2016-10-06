Москва, 6 октября, 2016, 11:36 — ИА Регнум. В московском регионе доля покупателей из российских регионов загородной недвижимости достигла 9% от общего числа сделок. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель аналитического центра ИНКОМ-Недвижимость Дмитрий Таганов, с начала года показатель вырос и практически достиг уровня продаж вторичного жилья в столице. По его словам, в среднем бюджет сделки составляет 4 млн рублей.

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Эксперт отметил, что порядка 90% покупателей недвижимости в подмосковных поселках — пенсионеры из Сибири, с Урала и Дальнего Востока, остальные 10% покупателей приезжают в столичный регион по воле обстоятельств. Приобретателям жилья больше всего интересны локации с хорошими экологическими условиями, развитой инфраструктурой и общественным транспортом. «В большинстве случаев такие клиенты выбирают небольшой коттедж площадью 120−150 квадратных метров (так как у них нет потребности в больших метражах), обычно это домовладение комфорт-класса ценой 5−8 млн рублей. Реже они останавливаются на участке без подряда в пределах 1 млн рублей для строительства дома в перспективе», — пояснил он.

Среди основных схем покупки загородной недвижимости — сделка на накопленные средства и купля-продажа. «Покупка загородной недвижимости жителями регионов — скорее, нишевая сделка для рынка. Вряд ли в ближайшем будущем число регионалов превысит здесь 10%. Сейчас для клиента большую роль играет возможность приобрести дом в ипотеку, а ипотека от покупателя без московской прописки может насторожить девелопера. Поэтому и в дальнейшем такие сделки будут заключаться на накопленные сбережения, что значительно ограничивает их потенциал», — считает Таганов.

Напомним, эксперты в сфере недвижимости отмечают спад спроса на жилье в Москве, в особенности покупатели теряют интерес к «вторичке». При этом отмечается рост спроса в ТиНАО.

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