Киев, 6 октября, 2016, 11:23 — ИА Регнум. Украина получила статус ассоциированного члена CERN — Европейской ассоциации ядерных исследований. Об этом, как передает LB.ua, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Украины.

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«Учитывая весомый научный потенциал государства, Украине была предложена уникальная форма сотрудничества, — отмечается в сообщении. — Она стала одним из ассоциированных членов ЦЕРН, поэтому будет платить значительно меньше взносы, чем 22 государства-члена организации, но при этом Украина может участвовать во всех формах научного сотрудничества, возможного для членов CERN».

Пресс-служба Министерства образования и науки Украины отмечает, что статус ассоциированного члена Европейской ассоциации ядерных исследований дает возможность для украинских ученых работать в CERN в качестве сотрудников и участвовать в программах развития карьеры.

Также, говорится в сообщении, это расширит доступ к проектам и образовательным программам CERN, будет способствовать повышению эффективности научных разработок и подготовки научных работников высокой квалификации.

Напомним, CERN — крупнейшая в мире лаборатория физики высоких энергий, которая базируется в Швейцарии.