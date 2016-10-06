Волжский, Волгоградская область, 6 октября, 2016, 11:20 — ИА Регнум. В городе Волжском Волгоградской области перевернулось маршрутное такси. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального ГУ МВД 6 октября, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня утром около 07:00.

34.мвд.рф Под Волгоградом перевернулась маршрутка

По предварительной информации, водитель автомашины ГАЗ-32 213 ехал по улице Паромной в сторону Волжского, когда автомобиль перевернулся. В результате ДТП в медицинское учреждение с различными травмами попали девять пассажиров и водитель.

По уточненным данным, восемь участников аварии, числе которых и 61-летний водитель маршрутки, в настоящее время госпитализированы в лечебные учреждения города-спутника. Все пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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Маршрутка в Волгограде попала в ДТП: четыре человека в больнице

По словам водителя опрокинувшегося транспортного средства, аварию спровоцировал водитель другого маршрутного такси, следовавший в попутном направлении. Известно, что пострадавший был не на своем маршруте на своем транспортном маршруте и перевозил попутных пассажиров.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС, следственно-оперативная группа. Точные причины аварии, а также виновных еще предстоит установить.

Напомним, больничной койкой в середине лета текущего года закончилась поездка для пассажиров маршрутки № 56 в Волгограде. В «ГАЗ» врезался молодой водитель на «Пежо». В результате аварии мужчина и четыре женщины — все пассажиры маршрутного такси — с различными травмами были доставлены в больницу. Сам виновник ДТП не пострадал.