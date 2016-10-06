Москва, 6 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. ОАО «РЖД» в 2014—2015 гг. и истекшем периоде 2016 года на реализацию инвестпроектов были выделены госсредства в виде взносов в уставный капитал на общую сумму 145,1 млрд рублей. В ходе проверки выяснилось, что низкий уровень планирования и освоения средств федерального бюджета в виде взносов в уставный капитал ОАО «РЖД» повлек за собой образование значительных объемов неиспользованных средств, сообщается на сайте Счетной палаты РФ.

NVO Главный офис «РЖД» в Москве

В частности, на начало 2014 года неиспользованный остаток средств составил 64 миллиарда рублей, 2015 года — 50 миллиардов рублей, 2016 года — 53 миллиарда рублей.

Формирование бюджетных заявок на получение из федерального бюджета взносов в уставный капитал, финансового плана и инвестиционной программы общества на очередной финансовый год осуществлялось без учета фактической потребности в финансировании инвестиционных проектов.

Объем незавершенного строительства по инвестиционным проектам, финансируемым, в том числе, за счет бюджетных ассигнований, по состоянию на 1 января 2016 года составил 248 миллиардов рублей и увеличился по сравнению с прошлым годом на 84,1 миллиарда рублей.

Кроме того, в нарушение правил предоставления субсидии из федерального бюджета РЖД произвело корректировку плана капитального ремонта на 2015 год с учетом фактически понесенных расходов, а не по результатам конкурсных процедур. В результате, протяженность отремонтированных участков железнодорожной инфраструктуры уменьшилась на 602 км, количество отремонтированных объектов уменьшилось на 196 единиц. Также выявлен и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит представление в РЖД, информационные письма — в Минтранс РФ, ФАС и Федеральное агентство железнодорожного транспорта. Отчет будет направлен в палаты Федерального Собрания.