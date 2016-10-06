Киев, 6 октября, 2016, 11:17 — ИА Регнум. Депутат украинской фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил о том, что политическое объединение не будет выступать за введения визового режима с Российской Федерацией, передает 6 октября RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

«Наша фракция на заседании приняла решение не голосовать за постановление о введении визового режима с Россией», — заявил депутат и добавил, что для такого решения существуют несколько причин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат Верховной рады Надежда Савченко призвала ввести визовый режим между Россией и Украиной. По её мнению, такая мера поможет защитить украинцев, работающих на территории РФ.

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