Кундуз, Афганистан, 6 октября, 2016, 11:15 — ИА Регнум. Военные Афганистана заявили, что большое количество сотрудников медицинских учреждений были вынуждены покинуть город Кундуз в целях безопасности, сообщает 6 октября Reuters.

DarkoStojanovic Врач

Боевые столкновения на улицах Кундуза между войсками Афганистана и боевиками «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) продолжают четвертый день.

Среди мирных жителей, которые спасаются бегством из осажденного города, находится около 70% персонала главной государственной больницы города. Медицинский персонал начал покидать больницу после того, как в здание попало несколько ракет, сказал врач больницы Марсия Яфтали Салам.

За первые три дня боев в Кундузе в главную государственную больницу города поступило около 210 раненых, большинство из которых являются мирными жителями. Сотрудники медицинских учреждений заявили, что если ситуация в городе не изменится, они будут вынуждены прекратить свои услуги.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 октября глава полицейского управления афганского Кундуза Шир Али Камаль сообщил о нападении на город боевиков движения «Талибан» (террористическая организация, запрещена в России). Талибы ворвались в Кундуз с четырех направлений и к концу дня в видеообращении отчитались о «взятии города».

Кроме того, в течение дня боевики совершили ряд нападений в провинциях Гильменд, Нава и Урузган на юге страны.