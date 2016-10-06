Вашингтон, 6 октября, 2016, 11:07 — ИА Регнум. Трейлер биографической драмы режиссера Пабло Ларраина «Джеки», рассказывающий о жизни вдовы президента США Джона Кеннеди, опубликован кинокомпанией Fox Searchlight.

makoto2007 Натали Портман

Роль Жаклин Кеннеди в картине исполнила Натали Портман, получившая премию «Оскар» за ленту «Черный лебедь». В фильме «Джеки» отображен один из самых драматичных моментов американской истории — убийство 35-го президента США Кеннеди. В центре сюжета — несколько дней из жизни Жаклин, переживающей трагедию.

На Венецианском кинофестивале в этом году лента получила награду за лучший сценарий, который написал Ной Оппенхайм. В фильме также снялись Питер Сарсгаард, Билли Крудап, Джон Хёрт.

Премьера фильма в США намечена на 2 декабря. Дата выхода картины в России пока неизвестна.