Лондон, 6 октября, 2016, 11:06 — ИА Регнум. Террористическая группировка «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) планирует проведение серии атак на жителей стран Европейского союза, в том числе на британцев, пишет The Times.

Noofa2401 Террористы из «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в России)

Уточняется, что активность «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) возобновляется в ответ на поражения в Сирии террористической структуры «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Сейчас террористы копят силы и ждут подходящего момента.

Комментируя сообщение о планах наступления террористической структуры, министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что угроза «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) весьма актуальна для страны. Исламистская структура «не была окончательно повержена», и её опасность вполне осознаётся британскими властями.

По словам издания, в «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нарастает влияние Хамзы бен Ладена (сына основателя группировки Усамы бен Ладена). Это подтверждается его многочисленными недавними видеообращениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября в результате атаки беспилотника ВВС США в Сирии был убит один из лидеров «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) шейх Абу аль Фарадж аль-Масри, входивший в террористическую организацию «Фронт ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).