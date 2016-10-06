Астрахань, 6 октября, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Астрахань намерена получить существенную финансовую поддержку из госбюджета на развитие транспортной инфраструктуры. Для этого город готовится заявиться на федеральный грант, который на конкурсной основе будет выделен регионам, где есть города с населением от 500 до 800 тысяч человек, передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Дороги

В борьбу за грант в объеме до 500 млн рублей Астрахань уже включилась. Первое совещание по подготовке к конкурсу накануне провел губернатор Астраханской области Александр Жилкин. Также уже утвержден и состав проектной группы. Глава региона уверен, что Астрахань вполне может претендовать на победу в конкурсе.

«Федерация готова поддержать 10 регионов, которые проявят активность и заявят о своем участии в проекте. Всего по России таких агломераций 19, и конкурировать с ними, если не «спать» и качественно подготовить пакет документов, вполне возможно», — отметил Александр Жилкин.

Чтобы претендовать на грант, регион должен подготовить региональную программу комплексного развития транспортной инфраструктуры — с учетом повышения безопасности дорожного движения и улучшения качества дорог. Она будет сформирована администрацией Астрахани и региональным министерством строительства и дорожного хозяйства до 1 декабря, затем — представлена в Минтранс РФ.

Программа, рассчитанная до 2025 года, предполагает два этапа. Первый, менее затратный, планируется реализовать в 2017—2018 годах. Речь идет об обустройстве пешеходных переходов на перекрестках и возле школ и детсадов, расширении проезжих частей при подъездах к перекресткам, установке знаков, светофоров.

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Как пояснил и.о. замглавы администрации Астрахани Виктор Корженко, на втором этапе, предполагающем серьезные финансовые вливания, планируется ремонт моста через реку Прямая Болда в районе мясокомбината, реконструкция путепровода в створе улиц Яблочкова и Анри Барбюса, создание дополнительных парковочных мест по улице Савушкина, ремонт основных магистралей города. Также намерены проектировщики заложить «пробивку» улицы Алексеева вдоль железнодорожного полотна. Этот проект позволит разгрузить район новостроек.

Реализация проекта позволит к 2018 году снизить число аварийных участков в Астрахани вдвое, а 50% дорожной сети привести в соответствие нормативам. К 2025 году эти показатели должны быть доведены до 85%.

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Губернатор Александр Жилкин призвал при составлении программы учитывать внебюджетные источники. Так, частные инвестиции будут привлекаться в развитие городского освещения, создание парковок, мест для отстоя большегрузов, остановочных комплексов.

«Мы не только должны участвовать в конкурсе на грант, мы обязаны победить, — сказал губернатор. — Тем более у нас есть конкурентные преимущества».

Добавим, что решение выделить гранты из федерального бюджета на конкурсной основе регионам, где есть города с населением от 500 до 800 тысяч человек, было принято на заседании президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам, которое состоялось на днях в Сочи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Астраханской области в прошлом году доля протяженности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, отвечающих нормативным требованиям, выросла с 34,1% (в 2014 году) до 34,83%.