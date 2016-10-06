Екатеринбург, 6 октября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. В Екатеринбурге прокуратура взяла на особый контроль ход расследования уголовного дела в отношении лиц, осуществлявших в городе деятельность по оказанию ритуальных услуг. Об этом сообщили в региональной пресс-службе надзорного ведомства корреспонденту ИА REGNUM.

czu_czu_PL Кладбище

Поручение взять на контроль ход и результаты расследования уголовного дела дал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Юрий Пономарёв. Надзор будет осуществлять прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова.

«В числе других обстоятельств, в ходе расследования будут тщательно проверены и получат соответствующую правовую оценку сведения о возможной причастности к осуществлению противоправной деятельности как бывших, так и действующих сотрудников правоохранительных ведомств», — сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что скандал, связанный с похоронным бизнесом в Екатеринбурге начал разгораться ещё весной текущего года. В марте предприниматель из Перми решил самостоятельно и бесплатно похоронить своего друга на Окружном кладбище в Екатеринбурге, и устроил из этого целое представление. Он также сделал заявление, что якобы ритуальный бизнес в городе коррумпирован, а с граждан, которые хоронят родственников, берут поборы. Однако работники Окружного кладбища категорически опровергли его заявления, сообщает городской портал E1.Ru.

Позже в прессе появилась информация о том, что в Екатеринбурге идёт «война похоронщиков», которые, не гнушаясь никакими методами, ведут борьбу на рынке ритуальных услуг. В течение года с августа 2015 в Екатеринбурге произошло более десятка поджогов автомобилей и нападений на представителей ритуальных фирм. В органы полиции стали поступать заявления о нечистоплотной работе конкурентов. Также появилась информация, что к деятельности привлекались бывшие сотрудники правоохранительных органов, в том числе ранее судимые, сообщает Ura.Ru.

В итоге в отношении ряда лиц осуществлявших в Екатеринбурге деятельность по оказанию ритуальных услуг были возбуждены уголовные дела по подозрению в мошенничестве, повреждении чужого имущества и хулиганстве. В сентябре силовики провели обыски в офисах нескольких ритуальных фирм города. А 5 октября один из подозреваемых был отправлен по решению Кировского районного суда под стражу. Кроме того, как пишет Znak.com, стало известно о задержании в Ялте ещё одного фигуранта «дела похоронщиков».