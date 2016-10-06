Москва, 6 октября, 2016, 11:03 — ИА Регнум. Россельхознадзор временно ограничил ввоз живых свиней и свинины из Молдавии из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) в этой стране, сообщается на сайте ведомства.

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Согласно официальной информации Международного эпизоотического бюро, на территории Молдавии (Мосана, Чернолеука — района Дондушень), зарегистрировано два очага африканской чумы свиней у домашних свиней.

«В связи с этим Россельхознадзором с 6 октября 2016 года введены временные ограничения на поставки в РФ со всей территории Республики Молдавия живых свиней, их генетического материала, свинины и сырых свиных мясопродуктов, мяса от диких кабанов, рогокопытного и кожевенного, кишечного сырья, щетины, готовой продукции, содержащей в своем составе свинину», — говорится в официальном сообщении Россельхознадзора.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории России складывается неблагоприятная эпизоотическая ситуация с распространением африканской чумы свиней. Так, из-за чумы в Вологодской области пришлось ликвидировать более 400 свиней. Неблагоприятная ситуация складывается и в других регионах страны.

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