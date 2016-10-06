Москва, 6 октября, 2016, 10:55 — ИА Регнум. С приближением зимнего сезона Роспотребнадзор рекомендует автомобилистам внимательно отнестись к выбору стеклоомывающей жидкости в связи с использованием в них опасного для здоровья метанола, сообщается на сайте ведомства.

kaboompics Машина

Нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Метанол — сильный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Метиловый спирт может вызвать острые отравления со смертельным исходом при ингаляции и абсорбции через неповрежденную кожу.

В I полугодии 2016 года зарегистрировано 564 острых отравлений метанолом, в том числе 473 с летальным исходом (84%). В 2015 году зарегистрировано 1202 острых отравлений метанолом, 880 из которых закончились летальным исходом (73%).

Роспотребнадзор советует приобретать стеклоомывающую жидкость только в установленных местах торговли и соблюдать меры предосторожности.

Напомним, в современных стеклоомывающих жидкостях используют изопропиловый спирт, пропиленгликоли, этиленгликоли. Изопропиловый спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий ацетон, который трудно перебить даже концентрированными отдушками, однако этот спирт не токсичен для человека.