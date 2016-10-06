Москва, 6 октября, 2016, 10:53 — ИА Регнум. Выводы экспертов о том, что нападение на колонну ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца, перевозившую гуманитарный груз, является инсценировкой, не могут устроить американскую администрацию, поскольку разрушают выдуманную Вашингтоном концепцию о якобы причастности российских военных к этой атаке. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, об этом заявил депутат Госдумы Сергей Железняк («Единая Россия»).

Александр Горбаруков ИА REGNUM Залп

«Именно атака на гумконвой преподносится США мировой общественности как одна из главных причин прекращения сотрудничества с нашей страной в Сирии», — отметил парламентарий. Судя по результатам расследования независимой Международной группы поддержки Сирии, нападение на гуманитарный конвой ООН очевидно срежиссировано и выводы о целях такой инсценировки напрашиваются сами собой, продолжил он.

«Подобные сценарии входят в арсенал западных спецов по грязным делам, специализирующихся на контактах с террористами и провокациях, приводящих к гибели людей», — говорит Железняк. Депутат уверен, что выводы независимой группы прольют свет на истинных виновников инцидента с гуманитарным конвоем и покажут всему миру подлинное лицо террористов.

19 сентября гуманитарный конвой, следовавший в город Урам аль-Кубра к западу от Алеппо, попал под обстрел. Из 31 грузовика 18 были повреждены, погибли по меньшей мере 20 человек.

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Госдепартамент США отвергает опубликованный 5 октября доклад экспертов при Международной группе поддержки Сирии, в котором указывается, что нападение на гуманитарный конвой близ сирийского Алеппо был инсценировкой.