Таллин, 6 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Сегодня, 6 октября, правительство Эстонии утвердило на своем заседании новый план развития энергетики страны на период до 2030 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в канцелярии правительства, отметив, что проект документа был представлен министром экономики и коммуникации, членом правящей Реформистской партии Кристеном Михалом и министром предпринимательства, членом Реформистской партии Лийзой Овийр. В план включено и экспертное видение перспектив отрасли на длительный период — до 2050 года. План будет передан на ратификацию в парламент.

AKuptsova Электроэнергетика

Главными направлениями развития энергосектора Эстонии названы присоединение энергосетей страны к энергосетям Европейского союза, повышение энергоэффективности, увеличение доли возобновляемых источников энергии в энергоснабжения Эстонии, диверсификации источников поставок газа на рынке, а также уменьшение количества перебоев с подачей электроэнергии. Под повышением энергетической эффективности понимается развитие энергоэффективных зданий, реконструкция и модернизация уличного освещения и систем отопления. Согласно плану, к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна составить в электросистеме 50% и 80% в системе теплоснабжения.

При этом отмечается, что к 2030 году государственные субсидии для сектора возобновляемых источников энергии должны быть сокращены до минимума. К 2030 году сокращение перебоев в подаче электроэнергии должно составить 2−3 раза от нынешних показателей. В программе указаны и «болевые точки» реализации плана — транспортный сектор, где необходимо ограничить дальнейший рост использования автотоплива, а также сектор по добыче и использованию горючего сланца. Отмечается, что в случае с горючим сланцем многое зависит от мировой конъюнктуры, изменения цен на энергорынке региона Балтийского моря и цен на квоты на парниковые газы, которые Эстония продает на мировом рынке.

Пересмотр и обновление планов развития энергетики проходят в Эстонии на регулярной основе каждые 5−6 лет. Новый план развития описывает цели и деятельность энергетического сектора Эстонии и пришел на смену прежней программе, утверждённой парламентом в июне 2009 года, которая касалась периода до 2020 года. К его составлению были привлечены специалисты и эксперты отрасли.