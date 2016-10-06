Ярославль, 6 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области оспорила приказ регионального департамента лесного хозяйства, регламентирующий порядок взаимодействия с арендаторами леса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, в результате нормативный акт был отменен.

duma.yar.ru Лесная делянка

В прокуратуре пояснили, что приказ от 29.01.2016 № 57 «Об утверждении порядка приемки работ по охране, защите и воспроизводству лесов, осуществляемых лицами, использующими леса на праве аренды» фактически устанавливал порядок контроля за проведением арендаторами лесных участков всех работ, предусмотренных проектом освоения лесов. В том числе, документ установил сроки и порядок оформления приемки работ, сроки извещения арендаторов, порядок уплаты неустойки и т.д. Однако, подчеркивают в надзорном органе, все процедуры по государственному контролю в этой сфере регулируются федеральным законодательством и региональными административными регламентами, разработанными на его основе. По каждому виду надзора — свой регламент.

«Соответственно, априори принятие иных организационных документов, устанавливающих дополнительные требования к арендаторам, противоречит законодательству и создает дополнительное административное давление на бизнес», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.

Так, в регионе указом губернатора утверждены соответствующие Административные регламенты. Следовательно, все отношения, связанные с осуществлением надзорных мероприятий, урегулированы.

«Изначально департамент намеревался установить контроль за исполнением договоров аренды, а по сути — установил дополнительный контроль за деятельностью юридических лиц. Немного перестарались», — пояснили в прокуратуре.

Кроме того, подчеркнули в ведомстве, приказ департамента лесного хозяйства был принят с нарушениями. Он не проходил государственную регистрацию и официально не публиковался.

Прокуратура опротестовала приказ, в результате чего он был отменен. Также надзорный орган внес представление в адрес курирующего заместителя председателя правительства Ярославской области.