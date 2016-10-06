Ярославская прокуратура выступила против излишней охраны лесов
Ярославль, 6 октября, 2016, 10:48 — ИА Регнум. Прокуратура Ярославской области оспорила приказ регионального департамента лесного хозяйства, регламентирующий порядок взаимодействия с арендаторами леса. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве, в результате нормативный акт был отменен.
В прокуратуре пояснили, что приказ
«Соответственно, априори принятие иных организационных документов, устанавливающих дополнительные требования к арендаторам, противоречит законодательству и создает дополнительное административное давление на бизнес», — рассказали корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ярославской области.
Так, в регионе указом губернатора утверждены соответствующие Административные регламенты. Следовательно, все отношения, связанные с осуществлением надзорных мероприятий, урегулированы.
«Изначально департамент намеревался установить контроль за исполнением договоров аренды, а по сути — установил дополнительный контроль за деятельностью юридических лиц. Немного перестарались», — пояснили в прокуратуре.
Кроме того, подчеркнули в ведомстве, приказ департамента лесного хозяйства был принят с нарушениями. Он не проходил государственную регистрацию и официально не публиковался.
Прокуратура опротестовала приказ, в результате чего он был отменен. Также надзорный орган внес представление в адрес курирующего заместителя председателя правительства Ярославской области.