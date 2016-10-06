Санкт-Петербург, 6 октября, 2016, 10:46 — ИА Регнум. Известный рок-музыкант Сергей Шнуров объявил конкурс на лучшую афишу для концертов, посвященных 20-летию коллектива «Ленинград». Победитель получит денежную премию, написал Шнуров в своем Instagram.

Антон Белицкий Сергей Шнуров

Лидер группы напомнил, что музыкальный коллектив появился в 1997 году, в связи с чем ему «и самому страшно». Шнуров объявил о намерении дать серию концертов и попросил поклонников сделать для этого афишу и разместить ее на своей странице.

«Поставьте под ней #Ленинградость20. Автор лучшей, на мой вкус, получит 300 тыс. руб. Удачи!», — написал Шнуров и добавил, что срок на выполнение афиши — неделя.