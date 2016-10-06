Таллин, 6 октября, 2016, 10:45 — ИА Регнум. Эстония ратифицирует Парижское соглашение о глобальном сокращении выбросов парниковых газов до следующей Международной конференции по климату. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 октября, сообщили в Министерстве иностранных дел Эстонии, отметив, что каждая страна — член Евросоюза должна ратифицировать данное соглашение.

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Европарламент утвердил документ 4 октября. Основная цель соглашения — снижение среднегодовой температуры на планете на два градуса по сравнению с периодом доиндустриальной эпохи. С этой целью государства обязались значительно сократить свои выбросы парниковых газов.

В настоящий момент Парижское соглашение, достигнутое на рамочной конвенции ООН в октябре 2015 года, в которой приняли участие более 190 государств мира, в Европейском союзе ратифицировали семь государств из 28: Венгрия, Франция, Словакия, Австрия, Мальта, Португалия и Германия. Настоящее соглашение официально вступает в силу на 30-й день после того, как его ратифицируют как минимум 50 участников конвенции, чей суммарный вклад в выбросы парниковых газов на планете превышает 55%.

Процесс ратификации соглашения Эстонией проходит в ускоренном порядке из-за начинающейся в ноябре в Марракеше (Марокко) Международной конференции по климату, в которой принимают участие страны Евросоюза.