Москва, 6 октября, 2016, 10:35 — ИА Регнум.



gdeetotdom.ru Промышленный район. Москва

В Москве отмечается положительная динамика промышленного производства. Как сообщает пресс-служба департамента экономической политики и развития столицы, с начала 2016 года обрабатывающие промышленные производства продемонстрировали рост на 0,1% по сравнению с 2015 годом.

«Точками роста по итогам января — августа стали такие отрасли, как производство машин и оборудования (+20%), а также легкая промышленность, включая производство кожи и обуви (+ 15%), текстильное и швейное производство (+7,5%). Наиболее динамичное увеличение объемов, 193% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечено в производстве электронной аппаратуры», — уточнили в пресс-службе.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина сообщила, что в столице будут продолжать стимулировать эффективно работающие предприятия. «Московские производства получают от города существенные налоговые льготы и льготы по аренде земли, внося при этом важный вклад в экономику Москвы. Это создание высокооплачиваемых рабочих мест, развитие современных производств в области высоких технологий, проектов в сфере локализации и импортозамещения», — уточнила она.

Напомним, в 2014 году мэр Москвы Сергей Себянин заявил, что в столице ожидается рост промышленного производства до 2017 года. «Мы ожидаем в Москве небольшой рост промышленности и сохранения объемов инвестиции в экономику города», — отметил он.