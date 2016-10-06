Москва, 6 октября, 2016, 10:33 — ИА Регнум. За первые шесть месяцев текущего года Российская Федерация ввезла на территорию Белоруссии 17,3 тыс. тонн бананов, став лидером по поставкам этого продукта, сообщает пресс-служба Государственного таможенного комитета республики.

josealbafotos Бананы

По данным статистики внешней торговли Белоруссии, стоимость ввезенных из России бананов составила $13,2 млн, а их объем достиг 50% от общего импорта продукта. В предыдущие годы объемы ввоза бананов из России в Белоруссию также были значительны. В 2014 году было поставлено 24,4 тыс. тонн продукта на $19 млн, в 2015 году — 19 тыс. тонн на $14 млн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2015 году из Белоруссии в Россию было импортировано 573 тыс. тонн яблок и грибов, что в пять раз превысило урожай, собранный на территории Белоруссии. Таким образом, речь идет о поставках в Россию через Белоруссию товара, подпадающего под действие санкций, для чего использовались поддельные документы.