Правительство Меркель изучает вопрос о санкциях против РФ по Сирии — WSJ
Берлин, 6 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Германии правительство канцлера Ангелы Меркель изучает возможность введения в отношении России новых санкций — на этот раз из-за ситуации в Сирии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.
По данным издания, целью властей Германии является «поиск возможностей», которые заставили бы Москву «изменить свой курс в Сирии». В частности, в качестве инструмента рассматриваются новые экономические санкции.
Пока неизвестно, как санкции поддержат в правительстве Германии — обсуждение находится на ранней стадии. Днем ранее представитель МИД страны Мартин Шефер заявил, что предложений о введении санкций против РФ из-за Сирии Берлину никто не выдвигал.
«Относительно конкретных планов о введении санкций, не знаю против кого — России или Ирана, — МИД нечего сообщить», — сказал Шефер на пресс-конференции по итогам встречи руководителей дипломатии из ряда стран ЕС и США, на которой обсуждался сирийский кризис.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября власти США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с РФ по установлению перемирия в Сирии. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за позиции Москвы по Сирии. При этом он намекнул, что Вашингтон заставит своих европейских сателлитов поддержать это решение.