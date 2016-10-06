Берлин, 6 октября, 2016, 10:31 — ИА Регнум. В Германии правительство канцлера Ангелы Меркель изучает возможность введения в отношении России новых санкций — на этот раз из-за ситуации в Сирии, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Варево

По данным издания, целью властей Германии является «поиск возможностей», которые заставили бы Москву «изменить свой курс в Сирии». В частности, в качестве инструмента рассматриваются новые экономические санкции.

Пока неизвестно, как санкции поддержат в правительстве Германии — обсуждение находится на ранней стадии. Днем ранее представитель МИД страны Мартин Шефер заявил, что предложений о введении санкций против РФ из-за Сирии Берлину никто не выдвигал.

«Относительно конкретных планов о введении санкций, не знаю против кого — России или Ирана, — МИД нечего сообщить», — сказал Шефер на пресс-конференции по итогам встречи руководителей дипломатии из ряда стран ЕС и США, на которой обсуждался сирийский кризис.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 октября власти США в одностороннем порядке прервали политико-военные контакты с РФ по установлению перемирия в Сирии. Кроме того, пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнст заявил, что США могут ввести новые антироссийские санкции из-за позиции Москвы по Сирии. При этом он намекнул, что Вашингтон заставит своих европейских сателлитов поддержать это решение.