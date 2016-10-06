Алжир, 6 октября, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Члены Организации стран — экспортёров нефти (ОПЕК) планируют провести неформальную встречу по удержанию уровня нефтедобычи 8−13 октября. Переговоры состоятся в Стамбуле, заявил министр энергетики Алжира Нуреддина Бутерфа, сообщает Reuters.

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Уточняется, что на встрече ОПЕК будут обсуждаться соглашения, достигнутые на предыдущей встрече, которая состоялась 28 сентября в Алжире.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 сентября по итогам прошедшей встречи ОПЕК президент алжирской конференции ОПЕК Мухаммед бен Салех ас-Сада заявил, что ОПЕК решила заморозить добычу нефти на уровне в 32,5 млн баррелей в сутки с ноября 2016 года. При этом Иран не будет замораживать добычу.

«Мы решили сократить добычу на 700 тыс. баррелей в сутки и установили потолок добычи в диапазоне 32,5−33 млн баррелей», — сказал министр нефти Ирана Бижан Намдар Зангане.

Напомним, в состав ОПЕК входят 13 стран: Венесуэла, Эквадор, Катар, Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Объединённые Арабские Эмираты, Ливия, Алжир, Нигерия, Ангола и Индонезия.