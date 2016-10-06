Харбин, Китай, 6 октября, 2016, 10:26 — ИА Регнум. Как сообщают местные СМИ, власти провинции Хэйлунцзян временно приостановили рыболовный промысел в реках Амур и Уссури. Вступивший в силу запрет обеспечит защиту рыбы на период нереста.

Ян ван Кессель Старший. Рыба в пейзаже. 1656

Как отмечается в заявлении властей, принятые меры обеспечат сохранение популяции лосося в указанный период. До конца ноября на реках будут дежурить катера с сотрудниками полиции, которые займутся пресечением браконьерства, пишет «Сина синьвэнь».

Каждое рыболовецкое судно по возвращении в порт будет проверяться полицией, в случае, если полицейские обнаружат улов, капитан судна лишится лицензии и будет обязан выплатить крупный штраф.