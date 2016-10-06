Нью-Йорк, США, 6 октября, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Акции компании Twitter Inc. на Нью-Йоркской фондовой бирже упали в цене на 5,7% — до $24,87 за акцию. Об этом свидетельствуют данные биржи.

rutwitter.com Твитер

6 октября агентство Reuters со ссылкой на свои источники сообщило, что компания Twitter намерена завершить переговоры по продаже соцсети к моменту публикации отчетов по третьему кварталу.

В качестве потенциальных покупателей соцсети назывались Salesforce.com, Google, Walt Disney. Стоимость Twitter, принадлежащего одноименной компании, может достичь $16,7 млрд.

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