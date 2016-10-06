Москва, 6 октября, 2016, 10:17 — ИА Регнум. В большинстве российских регионов по итогам восьми месяцев 2016 года отмечен рост спроса на подержанные автомобили. С января по август включительно объем вторичного рынка легковых авто составил 3 млн 374,4 тыс. единиц, что на 8,5% превышает показатель 2015 года, когда за восемь месяцев было продано 3 млн 109,4 тыс. шт авто с пробегом, сообщает агентство «Автостат».

autopremium-tver.ru Автомобили с пробегом

Среди регионов по объему продаж авто с пробегом на первом и втором местах традиционно Москва и Подмосковье, где рост рынка составил соответственно 6,1% (продано 219,9 тыс. шт) и 10,8% (продано 195 тыс. шт). Третью строчку рейтинга занимает Краснодарский край, где за восемь месяцев года было продано 152,1 тыс. подержанных легковых автомобилей (+ 6,9% к прошлому году).

Далее идут Санкт-Петербург, Ростовская и Свердловская области, Башкирия, Челябинская и Новосибирская области и Татария. Удмуртия стала регионом, где отмечен самый высокий рыночный рост, 22,7%. Дагестан стал единственным среди 50-ти регионов с наибольшим объемом рынка, где была зафиксирована отрицательная динамика (-4,3% к 2015 году).