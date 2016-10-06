Ростов-на-Дону, 6 октября, 2016, 10:15 — ИА Регнум.



Альберт Анкер. Детский сад (фрагмент). 1874

В Ростовской области работникам культуры и воспитателям в детских садах увеличат заработную плату. Из региональной казны на эти цели будет направлено 395 млн рублей. Как передает корреспондент ИА REGNUM 6 октября, соответствующие решения были озвучены на заседании донского правительства.

Так, 172 млн рублей будет направлено на повышение зарплаты работникам дошкольных учреждений. Муниципалитеты получат эту сумму в рамках областной госпрограммы «Развитие образования». Это уже второй транш, первые 172 млн рублей были выделены в июне 2016 года.

Работники культуры региона также в ожидании второй части средств. 223 млн рублей выделено муниципалитетам в рамках реализации областной программы «Развитие культуры и туризма». Летом из региональной казны уже было направлено 237 млн рублей. Ожидается, что до уровня средней зарплату работников культуры Дона доведут к 2018 году.

Отметим, по информации Ростовстата, среднемесячная начисленная заработная плата по крупным, средним и малым предприятиям и организациям области в июле 2016 года составила 26 тыс. 618,5 рубля. Меньше всех получают работники в сфере образования — 14 тыс. 631,6 рубля. Это ниже даже уровня июля 2015 года на 0,4%.

Между тем на Дону выросли и долги по зарплате. За месяц прибавка составила 5,9%. По состоянию на 1 сентября объем долга достиг 90 млн 770 тыс. рублей перед 1 тыс. 433 работниками.