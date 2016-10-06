Анкара, 6 октября, 2016, 10:14 — ИА Регнум. В северных районах Сирии в ходе операции «Щит Евфрата» (Турция) уничтожено 68 целей террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), по данным генерального штаба вооружённых сил Турции, передаёт RT.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Уточняются данные по произведённым выстрелам: 252 — из гаубиц «Фыртына», 80 — системы залпового огня и 31 — из танков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 октября турецкие военные заявили, что 18 боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были «нейтрализованы» в ходе вооруженных столкновений в Сирии.

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Напомним, операция «Щит Евфрата» проводится на севере Сирии с 24 августа 2016 года.