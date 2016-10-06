Таллин, 6 октября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. Государственный бюджет Эстонии на 2017 год принесёт людям старшего возраста несколько позитивных изменений: повышение пенсий по старости, компенсацию за лечение зубов в размере 85 евро и единовременное пособие одиноким пенсионерам в размере 115 евро. Об этом ИА REGNUM сегодня, 6 октября, сообщили в правящей праволиберальной Реформистской партии со ссылкой на председателя парламентской фракции партии Урве Тийдус.

Метсю Габриэль. Старушка с книгой (фрагмент)

Выступая на фестивале, посвящённом пожилым людям в возрасте 60 лет и старше, Тийдус добавила, что помощь семейных врачей станет доступнее. Рост пенсий в 2017 году составит 5,2%, то есть необлагаемая налогом средняя пенсия по старости вырастет до 417 евро. С 2017 года будет запущена абсолютно новая система помощи. Она касается одиноких пенсионеров — это свыше 100 000 человек. Пособие одиноким пенсионерам составит 115 евро в год. Кроме того, компенсация за лечение зубов увеличится с нынешних 19,18 евро до 85 евро. Компенсация за протезы в размере 255,65 евро за три года также останется в силе. В ближайшие годы будут отремонтированы 59 центров здоровья по всей Эстонии. «Именно в этих центрах, то есть в одном месте можно будет получить помощь и семейного врача, и физиотерапию, и услуги медсестры на дому. Таким образом, это ещё один шаг в направлении доступности медицинской помощи», — подчеркнула Тийдус.

Как отметила представительница правящей партии Эстонии, «одна из задач государственного бюджета заключается в том, чтобы дать уверенность в завтрашнем дне тем, кому больше всех необходима помощь государства».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, объем доходов государственного бюджета на 2017 год запланирован на уровне 9,42 млрд евро, что на 592 млн евро (6,7%) больше запланированного на 2016 год. В то же время еще больше (на 7,3% или на 650 млн евро) вырастут в сравнении с 2016 годом расходы государственного бюджета — до 9,57 млрд евро. Таким образом, бюджет Эстонии на 2017 год вновь будет негативным — на 150 млн евро.

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