Темрюк, Краснодарский край, 6 октября, 2016, 10:12 — ИА Регнум. В Краснодарском крае жители Темрюкского района вспомнят далекие 40-е. Фестиваль военно-исторической реконструкции «Память пылающих лет», посвященный освобождению Таманского полуострова от немецко-фашистских захватчиков, состоится 8 октября на территории музея «Военная горка», сообщили ИА REGNUM в пресс-службе районной администрации.

temryuk.ru Реконструкция боя

Здесь пройдет военно-историческая реконструкция освобождения Темрюка от фашистов, выступят почетные гости, а к стеле музея, посвященной войсковым соединениям — освободителям Таманского полуострова, собравшиеся возложат цветы в память о погибших солдатах.

Смогут гости фестиваля посетить и выставку оружия времен Великой Отечественной войны и трофейного оружия. Еще две экспозиции расскажут о медицине в годы войны и зверствах фашистов на Кубани. Будет организована работа фронтовой поляны.

Затем ребята из военно-патриотических клубов и объединений десяти районов Краснодарского края посостязаются по видам краевого слета «К защите Родины готов», посвященного памяти Героя России генерала Геннадия Трошева.

Вспомнят о войне в поэзии и музыке: состоятся конкурсы чтецов «Мы о войне стихами говорим», военной песни «После боя песен хочется вдвойне!» и исполнителей танца военных лет «Танго победы». Также для участников фестиваля запланирован познавательный и развивающий квест по территории музея «Военная горка».

Добавим, что 3 октября в станице Тамань состоялся митинг, посвященный освобождению станицы от немецко-фашистских захватчиков. В нем традиционно приняли участие ученики и выпускники школы № 9. В этот памятный день были отданы почести всем, кто освобождал Тамань, кто трудился в тылу ради Победы. Школьники возложили венки и цветы к мемориалу в парке Победы, к памятнику «Танк», а также к братским могилам на станичном кладбище.

Напомним, Новороссийско-Таманская операция — боевые действия войск Северо-Кавказского фронта, Черноморского флота и Азовской военной флотилии по разгрому немецко-фашистских войск на Таманском полуострове во время Великой Отечественной войны завершилась 9 октября 1943 года. За 30 суток (с 10 сентября 1943 года — дата начала операции — прим. ИА REGNUM) ожесточённых боёв противник потерял 36 тыс. убитыми и около 22 тыс. ранеными солдат и офицеров, не считая потопленных и уничтоженных на переправах. Советские войска захватили 32 танка, более 330 орудий, почти 230 миномётов, 540 тяжёлых метательных аппаратов, 83 паровоза, свыше 2 тыс. вагонов, 184 склада и другое военное имущество.